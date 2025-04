Vídeo inédito mostra recado do papa Francisco aos jovens: "Aprendam a escutar"

Um vídeo inédito divulgado neste fim de semana compartilha o último conselho dado pelo papa Francisco aos jovens. Gravado em 8 de janeiro, um mês antes da internação, as imagens mostram o pontífice em trajes informais.

O vídeo foi gravado no celular por um hóspede da Casa Santa Marta para uma Oficina de Escuta e divulgado pela revista italiana Oggi no sábado (26/4).

“Querido jovem e querida jovem, uma das coisas mais importantes na vida é escutar, aprender a escutar”, inicia o santo padre. “Quando uma pessoa fala com você, espere até que ela termine, a fim de entendê-la bem e, depois, se quiser, diga alguma coisa. Mas o importante é escutar”.

Leia também: As primeiras imagens do túmulo do papa Francisco

Segundo Francisco, escutar é um passo importante para que as pessoas e as nações consigam a paz. “Olhem atentamente as pessoas, elas não escutam. No meio de uma explicação, elas respondem e isso não contribui para a paz”, diz. “Escutem, escutem bastante”,

O pontífice ainda faz um apelo para que os jovens valorizem os avós. “Os avós nos ensinam muito”, finaliza. Confira: