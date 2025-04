Espanha decreta estado de emergência após apagão que atinge Península Ibérica

O Ministério do Interior da Espanha declarou estado de emergência devido ao apagão de energia elétrica que atingiu grande parte da Península Ibérica nesta segunda-feira (28/4). A queda de energia generalizada paralisou atividades de, entre outros, transportes públicos e hospitais espanhóis e portugueses e prendeu pessoas em trens de metrô e elevadores. A previsão é de que a situação volte ao normal na terça-feira (29/4).

Com o estado de emergência, regiões podem solicitar que o governo central da Espanha assuma a ordem pública e outras funções. Até o momento, Madri, Andaluzia e Extremadura solicitaram a ajuda. Embora 50% do sistema elétrico espanhol tenha sido restabelecido, de acordo com comunicado recente do presidente Pedro Sánchez, o restante deve ser normalizado até terça.

A operadora espanhola de transmissão de energia afirmou que a interrupção de energia elétrica, que começou por volta das 7h30 (horário de Brasília; 11h30, no horário local), poderia durar de seis a dez horas. Por volta das 12h (17h, local), a empresa anunciou a volta de tensão, bem como o retorno do fornecimento de energia a consumidores “em diversas áreas no norte, sul e oeste da península”, de acordo com a Agência France-Press. Serviços ferroviários seguiam “suspensos até novo aviso” segundo a última atualização da agência de notícias.

Já a operadora portuguesa afirmou ter ativado “todos os planos de restauração de energia por etapas”, mas informou ser impossível saber quando a energia seria restaurada. Desconexão do sistema europeu

O diretor da operadora espanhola afirmou ao jornal espanhol La Vanguardia, por volta das 16h (21h, na Espanha), que a origem do apagão havia sido uma desconexão do sistema europeu através da França. A perda de contato com a Europa teria gerado desequilíbrio que levou ao colapso do fornecimento de energia. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular Antes disso, o porta-voz do governo português havia sugerido “problema na rede de transmissão, cuja causa ainda não foi identificada, aparentemente na Espanha”. Foram investigadas por autoridades, também, possibilidades de ataques cibernéticos ou fenômenos atmosféricos terem influenciado a interrupção.

Governos das potências ibéricas se reuniram para discutir a queda de energia, que foi sentida também, por pouco tempo, em partes do sul e sudoeste da França.

Além de transportes públicos, a impossibilidade de funcionamento de semáforos, por exemplo, fez com que engarrafamentos de veículos particulares fossem gerados. Embora o aeroporto esteja em funcionamento devido a “sistemas elétricos de contingência”, há atrasos em partidas e chegadas de voos.

Um órgão de trânsito da Espanha pediu a moradores que evitassem circular "na medida do possível" — apelo reforçado por autoridades locais espanholas.

Habitantes demonstram surpresa uma vez que nunca havia ocorrido algo semelhante na Espanha. Sem cobertura telefônica ou de internet, não é possível estabelecer contato de forma remota nem seguir atividades tradicionais, como trabalho e estudos.

*Com informações da Agência France-Press e do g1.