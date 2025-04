Apagão de energia elétrica atinge Espanha, Portugal e França

A empresa ferroviária espanhola Renfe afirmou que a situação deixou "trens parados e sem partidas em todas as estações" - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Regiões da Espanha, Portugal e França foram atingidas por um apagão de energia elétrica nesta segunda-feira (28/4). A empresa ferroviária espanhola Renfe afirmou que a situação deixou "trens parados e sem partidas em todas as estações".

A operadora espanhola Red Eléctrica disse que os planos de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica foram ativados em colaboração com empresas do setor.

"As causas estão sendo analisadas e todos os recursos estão sendo dedicados para resolvê-las", disse a operadora.

Ainda segundo a Red Eléctrica, o restabelecimento é um processo que envolve a "energização gradual da rede de transmissão à medida que os grupos geradores são conectados".

"Estamos começando a recuperar energia no norte e no sul da península, o que é fundamental para atender gradualmente o fornecimento de eletricidade", diz o coumicado publicado às 8h30.

De acordo com o jornal El País, o Instituto Nacional de Segurança Cibernética (INCIBE) está investigando para apurar se o apagão ocorreu por causa de um ataque cibernético.



O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que, por enquanto, não há "nenhum indício" de que o apagão tenha ocorrido devido a um ataque cibernético.

A operadora francesa RTE destacou que as casas ficaram sem energia por vários minutos no País Basco, que fica entre a Espanha e a Françam mas "tudo foi restaurado". "As equipes da RTE estão mobilizadas para prestar assistência ao gestor da rede espanhola e 700 MW de consumo espanhol já foram reabastecidos", disse.

"Ao que parece, seria um problema na rede de transporte (de energia elétrica) cuja causa ainda deve ser identificada, aparentemente na Espanha", declarou o ministro porta-voz do governo, Antonio Leitão Amaro, à agência de notícias Lusa.

A operadora Redes Energéticas Nacionais (REN), em Portugal, disse que o restabelecimento da energia vai priorizar hospitais, forças de segurança, aeroportos, vias ferroviárias e rodoviárias.

