Pessoa mais velha do mundo, brasileira de 116 anos morre em Porto Alegre

Morreu nesta quarta-feira (30/4), aos 116 anos, a freira gaúcha Inah Canabarro Lucas , considerada a pessoa mais velha do mundo . Nascida no Rio Grande do Sul em 1908, a religiosa morreu de causas naturais, segundo a família, na residência das Irmãs Teresianas, onde morava, em Porto Alegre. Em maio, ela completaria o 117º aniversário.

Natural do município gaúcho de São Francisco de Assis, Inah iniciou a vida religiosa entre os 16 e os 18 anos e, aos 20, quando morava no Uruguai, se tornou freira. Ao retornar ao Brasil, foi professora de matemática, português e latim nos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Quando completou 110 anos, em 2018, recebeu uma carta de parabéns escrita pelo papa Francisco.

Torcedora do time gaúcho Internacional, que é um ano mais novo que ela, a religiosa gostava de futebol, de pintura e de churrasco. Conforme contaram amigos à emissora RBS TV no começo do ano, o segredo dela, que chegou aos 116 anos com lucidez, era manter a mente em ação.



















Segundo a organização LongeviQuest, que monitora supercentenários, Inah Canabarro Lucas se tornou a pessoa mais velha do mundo em janeiro de 2025, após a morte da japonesa Tomiko Itooka — que tinha 117 anos e sucedeu a espanhola María Branyas Morera, morta em agosto de 2024, também aos 117, e a francesa Lucile Randon, que morreu aos 118 em 2023.