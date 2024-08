Pessoa mais velha do mundo morre aos 117 anos

Morreu, nesta terça-feira (20/8), a espanhola María Branyas Morera, aos 117 anos. Ela era considerada a pessoa mais velha do mundo e entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, no ano passado, após a morte de Lucile Randon, também conhecida como Irmã André, aos 118 anos.

A morte de María foi confirmada pelos familiares nas redes sociais. "Maria Branyas nos deixou. Ela morreu como queria: dormindo, em paz e sem dor. Sempre nos lembraremos dela por seus conselhos e gentileza", diz o comunicado publicado no X (antigo Twitter). A causa da morte não foi informada.

La Maria Branyas ens ha deixat. Ha mort com ella volia: mentre dormia, tranquil·la i sense dolor.

Fa uns dies ens deia:

“Un dia me n'aniré d'aquí. No tornaré a provar cafè, ni a menjar iogurt, ni a acaronar a la Fada..., deixaré també els meus records, les meves reflexions... ????