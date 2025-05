Às vésperas do conclave, Roma vive clima de eleição

Enviado especial Rodrigo Craveiro

Roma — Enquanto choram a perda de seu bispo, os moradores da capital italiana começam a se preparar para o conclave. O Correio percorreu ruas e praças da Cidade Eterna e conversou com algumas pessoas sobre a eleição do próximo papa. A auxiliar de veterinária Claudia Carabone, 35 anos, disse esperar que o próximo papa seja o cardeal italiano Matteo María Zuppi.

"Além de ser o melhor candidato e alguém que era muito querido a Francisco. Creio que ele possa ser um líder muito bom para a população mais necessitada e menos importante, sob o ponto de vista social", comentou a italiana. "Por toda a comunidade, que realmente necessita de um líder mais à esquerda, sobretudo neste Ano da Graça. Quero pensar que Zuppi seja o melhor, por entender que ele seguirá os caminhos de Francisco."

A espanhola Giulia Martínez, de 28 anos, que vive em Roma há dois meses negou ter favoritos. "Não tenho nenhuma preferência. Qualquer papa que vier será um afortunado, pois Roma é a mais bela de todo o mundo Espero que venha um papa maduro, não tão jovem, porque jovens não sabem governar", disse. Ela define Francisco como "uma pessoa boa".

Ilustrador e pintor na Piazza Navona, Giovanni, 70 anos, afirmou que não tem um nome preferido para o papado. "Sei que os cardeais são pessoas inteligentes, que desejam uma Igreja melhor para esse mundo maluco e doente. Espero que o próximo papa seja bom. Eu escutei o nome de Petro Parolin na televisão. Pode ser um nome interessante", admitiu. Ele se relembra de Francisco como um "amigo do povo".

Natural de Roma, a agente de turismo Roberta Caminiti, de 52 anos, disse esperar que o novo pontífice mantenha os rumos da Igreja Católica. "Que ele continue com o que Francisco fez. Gosto da continuidade, que ele cuide da Igreja e tenha o mesmo entusiasmo com o povo, como Francisco, que foi um bom papa e uma boa pessoa, além de líder do Estado do Vaticano", comentou.

Caminiti acredita que os cardeais se expressarão com a ajuda do Espírito Santo para que encontrem uma boa pessoa para papa." Dono de um antiquário na Via del Banchi Buovi, em Roma, Angelo Astrologo aposta na eleição de um pontífice italiano. "Para mim, é o mais provável. Mas o conclave sempre se mostra uma surpresa. O mais importante é que o novo papa traga a paz para o mundo."