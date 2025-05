Terremoto de magnitude 7.4 dispara alerta de tsunami no Chile

O Chile emitiu um alerta de tsunami na manhã desta sexta-feira, 2/5, após um sismo de 7.4 de magnitude ser registrado na região de Magallanes, no extremo sul do Chile. O tremor foi verificado dentro do oceano, a 10km de profundidade.

A medida de precaução é deixar a área de praia na região sul do país. O alerta de tsunami indica evacuação para áreas seguras na altitude, ou seja, 30 metros acima do nível do mar. Segundo informações do MetSul Meteorologia, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (NWS PTWC) emitiu um comunicado sobre as ondas de tsunami perigosas em áreas costeiras localizadas num raio de até 300 quilômetros do epicentro.

Além do Chile, a região sul da Argentina também sentiu o abalo sísmico. Nas cidades de Ushuaia e Rio Grande, ambas localizadas na província de Terra do Fogo, foi possível sentir o tremor, mesmo a 334 quilômetros de distância do epicentro. Já no Chile, a cidade mais perto do epicentro é Puerto Williams.

Diante da significativa magnitude do abalo sísmico, o Sistema Nacional de Alerta de Tsunami (SNAM) emitiu um alerta preventivo de tsunami, com horários estimados de chegada das ondas para diversas localidades:

Base Antártica Prat: 02/05/2025, 11h35 (horário local)

Base O'Higgins da Antártida: 02/05/2025, 12h00 (horário local)

Enseada de Meteoro: 02/05/2025, 13h49 (horário local)

Puerto Williams: 02/05/2025, 14h50 (horário local)

Puerto Edén: 02/05/2025, 21h07 (horário local)

Punta Arenas: 03/05/2025, 02h25 (horário local)

Baía de Gregório: 03/05/2025, 02h26 (horário local)

Em resposta à emergência, a SENAPRED (Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres) informou que suas equipes já estão avaliando o impacto do terremoto sobre a população, a infraestrutura e os serviços essenciais.

Os resultados desta avaliação serão divulgados em relatórios de incidentes e emergências emitidos pela SENAPRED, mantendo a população informada sobre a situação e as medidas de segurança necessárias.

Com informações do jornal La Tercera.