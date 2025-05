Chaminé que anuncia a escolha do novo papa é instalada na Capela Sistina

Fumaça branca sobe da chaminé no telhado da Capela Sistina, o que significa que os cardeais elegeram um novo papa - (crédito: Andreas SOLARO / AFP )

Bombeiros instalaram, na manhã desta sexta-feira (2/5), a chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, que anunciará o novo papa. O conclave está previsto para começar na próxima quarta-feira, 7 de maio. A chaminé emitirá a fumaça em dois horários: às 12h e às 19h. Na quarta, o primeiro dia, será às 19h (14h no Brasil). Na quinta, ao meio-dia (7h no Brasil) e às 19h.

A chaminé emitirá fumaça branca quando dois terços dos eleitores do conclave, atualmente com 133 cardeais eleitores, chegarem a um consenso sobre quem acham que deve ser o novo papa. Para isso, é necessário 89 votos.

Haverá uma votação na tarde de quarta-feira que vem, a partir das 16h30, após alguns rituais solenes da igreja católica. Acredita-se que a votação ocorra no início da noite do dia sete. Já na quinta-feira (8/5), haverá quatro votações: duas pela manhã e duas votações à tarde, caso não se chegue a um consenso.

Esse esquema continua nos próximos dias até que haja um vencedor com dois terços dos votos. A fumaça será emitida do telhado da chaminé da Capela Sistina a cada duas votações, ou seja, a cada duas sessões. A coloração da fumaça é alterada para indicar se houve um veredito ou não. A preta indica que um nome ainda não foi escolhido e branca para sinalizar que uma decisão foi tomada.

Nesta sexta (2/5), os cardeais voltam a se reunir para as congregações. São momentos importantes em que eles trocam experiências, aproveitam para se conhecer e estudam uns aos outros para que tenha embasamento no momento do voto.