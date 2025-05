O resgate de passageiros após pouso de emergência em área com jacarés na Amazônia

Cinco pessoas foram resgatadas após passarem 36 horas em cima de um avião em um pântano infestado de jacarés na Amazônia boliviana, segundo autoridades locais.

O avião de pequeno porte foi forçado a fazer um pouso de emergência e foi encontrado por pescadores na sexta-feira (2/5), após ter ficado desaparecido por 48 horas.

Os sobreviventes – três mulheres, uma criança e o piloto de 29 anos – foram resgatados em "excelentes condições", de acordo com Wilson Avila, diretor do centro de operações de emergência do Departamento de Beni, no centro da Bolívia.

Uma missão de busca e resgate foi lançada na quinta-feira após o avião desaparecer do radar do Departamento de Beni.

Reuters/Reprodução Os sobreviventes – três mulheres, uma criança e o piloto de 29 anos – foram resgatados em "excelentes condições", segundo autoridades

O piloto relatou à imprensa local que uma falha no motor levou a um pouso de emergência perto do Rio Itonomas durante um voo que partiu de Baures, no norte da Bolívia, para a cidade de Trinidad.

Andrés Velarde disse que o avião começou a perder altitude repentinamente e que ele foi forçado a pousar a aeronave em um pântano perto de uma lagoa.

As cinco pessoas que estavam a bordo ficaram em cima do avião e foram "cercadas por jacarés que se aproximaram a menos de três metros".

Velarde acrescentou que acreditava que o vazamento de combustível do avião havia mantido os predadores afastados. Eles também viram uma sucuri na água, disse ele.

Enquanto aguardavam o resgate, comeram farinha de mandioca local que um dos passageiros havia levado.

"Não podíamos beber água e não podíamos ir a nenhum outro lugar por causa dos jacarés", disse Velarde.

Depois que os pescadores encontraram a aeronave, um helicóptero foi enviado para transportar os sobreviventes ao hospital.

Ruben Torres, diretor do Departamento de Saúde da Região de Beni, disse que houve "muita especulação sobre o caso" e "muitas teorias" após o desaparecimento da aeronave.

"Estou muito feliz porque, no final, todas as instituições se uniram para conseguir encontrar as pessoas desaparecidas e salvar essas vidas", disse ele à Reuters.