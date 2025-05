Com morte de brasileira, britânica se torna a pessoa mais velha do mundo

Ethel Caterham, nascida em 21 de agosto de 1909, na Inglaterra, torna-se a nova detentora do título mundial de longevidade. Residente em Surrey, ela já era a pessoa mais velha do Reino Unido e da Europa. - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Com a morte da brasileira que detinha o título de pessoa mais velha do mundo, a britânica Ethel Caterham, de 115 anos, assume agora essa posição. A supercentenária sucede a Inah Canabarro Lucas, freira de 116 anos que residia no Rio Grande do Sul, morreu ontem (30/4). Nascida em 8 de junho de 1908, Inah era a detentora do título desde dezembro de 2024.

Com a lacuna deixada pela morte da brasileira, Ethel Caterham, nascida em 21 de agosto de 1909, na Inglaterra, torna-se a nova detentora do título mundial de longevidade. Residente em Surrey, ela já era a pessoa mais velha do Reino Unido e da Europa.

Ethel celebrou seu 115º aniversário em agosto de 2024 e não é a primeira de sua família a alcançar uma idade avançada; sua irmã mais velha, Gladys, viveu até os 104 anos.

Ao longo de mais de um século, Ethel testemunhou duas guerras mundiais, a sucessão de dois reis e uma rainha na Inglaterra, o surgimento da pandemia de covid-19, entre outros eventos históricos marcantes. Ela era a última súdita viva do rei Eduardo VII.

A supercentenária britânica viajou para a Índia aos 18 anos para trabalhar como acompanhante de uma família militar e dirigiu até perto dos 100 anos. Notavelmente, ela sobreviveu à covid-19 em 2020, aos 110 anos.

Atualmente, ela recebe cuidados em sua residência, aprecia música clássica e desfruta de passeios diários em seu jardim — que leva seu nome.

Após a ascensão de Ethel Caterham ao título mundial, a brasileira mais velha viva passa a ser Izabel Rosa Pereira, nascida em 13 de outubro de 1910, atualmente com 114 anos. Yolanda Beltrão de Azevedo, nascida em 13 de janeiro de 1911, também com 114 anos, está entre as brasileiras mais longevas.