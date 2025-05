Cardeais realizam 9ª reunião de preparação para conclave

Cardeais assistem à missa do Sexto Novemdiale com uma estátua de São Pedro ao fundo na Basílica de São Pedro, após o funeral do Papa e antes do conclave, no Vaticano, em 1º de maio de 2025. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP) - (crédito: FILIPPO MONTEFORTE/ AFP)

As conversações para encontrar um sucessor para o papa Francisco continuam no Vaticano, onde os cardeais iniciaram neste sábado (3) a sua nova rodada de "congregações gerais", reuniões a portas fechadas antes do conclave que começará na próxima quarta-feira.

Atravessando uma multidão de peregrinos e jornalistas, vários cardeais chegaram à pé às 9h da manhã para a reunião realizada no salão Paulo VI do Vaticano, onde cardeais eleitores e não eleitores debatem as questões prioritárias da Igreja.

Na sexta-feira, mais de 180 deles estiveram presentes nestas sessões matinais, incluindo mais de 120 eleitores com menos de 80 anos.

Ao todo, 133 cardeais eleitores se trancarão na Capela Sistina em 7 de maio para um conclave do qual não sairão até que um papa seja eleito por uma maioria de dois terços.

Muitos preveem um conclave curto, mas a duração permanece uma incógnita.

"Não sabemos, esperamos que o Senhor nos diga. Encontraremos o sucessor de São Pedro", declarou o arcebispo de Singapura, William Seng Chye Goh, considerado um conservador, ao chegar no local.

O arcebispo de Argel, capital da Argélia, Jean Paul Vesco, tido como progressista, disse que "espera profundamente" por um futuro papa na continuidade de Francisco, que "foi como o pai do filho pródigo, que abre seus braços e seu coração. É isso que esperamos de um Santo Padre". "Devemos descobrir aquele que o Senhor já escolheu", acrescentou.

"Precisaríamos de muito mais tempo de oração conjunta, mas tenho certeza de que, no momento certo, estaremos prontos e daremos à Igreja o papa que o Senhor quer", enfatizou.