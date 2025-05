Detran flagra Fiat Uno com R$ 70 mil em multas na W3 Sul

Um Fiat Uno com mais de R$ 76.520,72 em débitos foi flagrado por agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) na W3. A ação ocorreu durante uma patrulha na altura da da 502 sul na última quinta-feira (1/4). Do valor total, R$ 67.477,41 eram de multas acumuladas.

Das infrações do veículo 314 são por excesso de velocidade, todas cometidas nos últimos 12 meses. Além da dívida, o carro possuía uma restrição judicial emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e estava com pneus carecas.

Ao ser abordado pelos agentes de trânsito, o condutor do veículo afirmou ter conhecimento das irregularidades e, mesmo assim, ter decidido comprar o Uno. De acordo com ele, sua intenção era utilizar o carro, que foi levado ao depósito do Detran, até que fosse apreendido por algum órgão de trânsito.