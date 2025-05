Trilionário Warren Buffett anuncia aposentadoria

Aos 94 anos de idade, o investidor Warren Buffett, comandante do conglomerado Berkshire Hathaway, anunciou que irá se aposentar até o final do ano. O cargo de CEO da Berkshire — gigante financeiro construído por Buffet nos últimos 60 anos que vale US$ 1,1 trilhão — será sucedido por Greg Abel, empresário canadense.

O anúncio, proferido na 60ª reunião anual dos investidores da companhia, foi feito no sábado (3/5), na cidade de Omaha (Nebraska, EUA). Buffett, também conhecido como “Oráculo de Omaha”, criticou a política tarifária do presidente Donald Trump. Mesmo sem citar o nome do republicano, Buffett classificou as tarifas como um erro ."Não há dúvida de que o comércio pode ser um ato de guerra. Acho que isso levou a coisas ruins", disse.

Leia também: Como os EUA de Trump e Vance podem influenciar conclave para escolher novo papa

A revelação da sucessão do investidor foi seguida por minutos de aplausos na CHI Health Arena, que sedia mais de 20 mil pessoas. “Acho que a hora chegou e Greg vai se tornar CEO da companhia até o fim do ano”, disse Buffett. “E quero transmitir essa recomendação aos diretores. Essa é a minha recomendação.” De acordo com o investidor, apenas os seus filhos sabiam da decisão.

Buffett ainda afirmou que não pensa em vender ações da Berkshire, mas as doará gradualmente ao passar do tempo. Um dos maiores conglomerados do mundo, a Berkshire administra cerca de 200 empresas (American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola e Chevron Buffett, por exemplo). Buffett assumiu o controle em 1965, quando era uma fabricante têxtil de médio porte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Embora deseje passar o comando completo para Abel, Buffett antecipou que "ainda ficaria por perto e poderia eventualmente ser útil em alguns casos". Uma reunião com o conselho de administração do conglomerado será convocada no domingo (4/5), quando o investidor responderá perguntas sobre a decisão.