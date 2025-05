Enchente em região turística da Jordânia deixa pessoas mortas

Uma enchente no Sítio Arqueológico de Petra, no sul da Jordânia, deixou duas pessoas mortas no domingo (4/5). Local é o principal ponto turístico do país.

O corpo dos turistas desparecidos, uma mulher e uma criança, naturais da Bélgica, foram encontrados nesta segunda-feira (5/5). A informação foi confirmada pela AlMamlaka TV, emissora estatal da Jordânia.

As vítimas estavam em um grupo de 18 turistas, 14 da República Tcheca e quatro belgas, uma mãe e três filhos. As outras duas crianças foram encontradas com vida.

As atividades turísticas de Petra retomaram nesta segunda. Conforme o veículo estatal, as autoridades implementaram um plano de emergência para condições climáticas. A estratégia prevê a limpeza de canais de inundação, manutenção de trilhas e instalações turísticas e fornecimento de equipes de apoio de campo.

Além de Petra, as fortes chuvas atingiram outros territórios na parte sul do país. Na província de Tafilah, uma criança que pastora ovelhas próximo a um vale está desaparecida.