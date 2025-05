Duas pessoas e um cachorro morrem após queda de avião na Califórnia

Duas pessoas e um cachorro morreram após um avião de pequeno porte cair em um bairro de Simi Valley, na Califórnia (EUA), no sábado (3/5). As identidades das vítimas não foram divulgadas. Além das mortes, a queda da aeronave causou danos em duas casas.

A Administração Federal de Aviação disse que o avião era um Vans RV-10, uma aeronave monomotor de asa fixa com quatro assentos.

O avião partiu do Aeródromo William J. Fox, em Lancaster, e voava rumo ao Aeroporto de Camarillo quando caiu em Simi Valley.

Segundo o jornal norte-americano Los Angeles Times, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes disse que o piloto e um passageiro morreram, assim como um cão que estava no avião.





Cerca de 40 bombeiros foram enviados ao local do acidente para apagar as chamas causadas após a queda do avião. Havia pessoas nas casas atingidas, mas elas não ficaram feridas.

O caso é investigado pelo Departamento de Polícia de Simi Valley.

