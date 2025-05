Cardeais defendem papa agregador e humanista

Enviado Especial

Roma — A 12ª Congregação Geral dos Cardeais e última reunião dos purpurados terminou às 12h45 e contou com 173 participantes, dos quais 130 eleitores. Os cardeais defenderam a escolha de um papa que possa ser construtor de pontes e um pastor do rebanho, que tenha preocupação com ação humanitária e apoie a sinodalidade.Também exaltaram a necessidade de uma Igreja samaritana e da realização de consistórios. Os cardeais também destacaram a urgência de se enfrentar as mudanças climáticas.

A Santa Sé divulgou nesta terça-feira que os cardeais deixarão a residência de Santa Marta às 15h45 (10h45 em Brasília) e se dirigirão ao Palácio Apostólico, onde participarão de missa na Capela Paulina. Depois, seguirão em procissão até a Capela Sistina, quando terá início a votação. A primeira fumaça deve sair da Capela Sistina entre 17h30 (12h30 em Brasília) e 19h (14h em Brasília).