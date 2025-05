À véspera do conclave, cardeais fazem apelo pela paz

Cardeais se reúnem antes do conclave e reforçam apelo do papa Francisco com pedido de cessar-fogo na Ucrânia e em Gaza - (crédito: Vatican News)

Rodrigo Craveiro Enviado especial

Roma — No 12º e último dia das Congregações Gerais, na Cidade do Vaticano, os 173 cardeais reunidos na Sala Paulo VI lançaram um apelo pela paz, na esteira do que o papa Francisco fazia com frequência nos últimos meses antes de sua morte.

"Nós, Cardeais da Santa Igreja Romana, reunidos em Congregação Geral antes do início do Conclave, tendo constatado com pesar que não se registou qualquer progresso na promoção dos processos depaz na Ucrânia, no Médio Oriente e em muitas outras partes do mundo, (...) fazemos um apelo sincero a todas as partes envolvidas para que alcancem um cessar-fogo permanente o mais rapidamente possível e para que negociem, sempré-condições e novos atrasos, a paz há muito desejada pelas populações envolvidas e pelomundo inteiro", afirma o comunicado.





























Os chamados "príncipes da Igreja Católica" também convidaram os fiéis a intensificarem suas orações ao Senhor por uma paz justa e duradoura".