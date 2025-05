Ataques entre Índia e Paquistão deixam 38 mortos; veja vídeo

Após bombardeios da Índia contra o Paquistão e uma troca de disparos de artilharia na região da Caxemira, 26 pessoas morreram do lado paquistanês e 12 do lado indiano. Em meio à violência, o Comitê de Segurança Nacional do Paquistão pediu à comunidade internacional que reconheça "a gravidade das ações ilegais e injustificáveis da Índia e a responsabilize" pela violação do direito internacional.

Ainda nesse sentido, o governo paquistanês afirmou que derrubou cinco aviões de combate da Índia e denunciou as mortes de 26 civis, incluindo duas crianças, no bombardeio indiano. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do ataque.

Já a Índia anunciou a destruição de "nove acampamentos terroristas" em território paquistanês e informou que pelo menos 12 pessoas morreram e 38 ficaram feridas na localidade indiana de Poonch após os disparos da artilharia paquistanesa.

Fumaça sobe depois que um projétil de artilharia caiu na principal cidade do distrito de Poonch, na região de Jammu, na Índia, em 7 de maio de 2025 (foto: Punit PARANJPE/AFP)

O conflito aumentou após um atentado em 22 de abril na parte indiana da Caxemira que provocou 26 mortos. O governo da Índia responsabiliza o Paquistão, mas o país nega.

A Caxemira é uma região de maioria muçulmana dividida entre a Índia e o Paquistão, e é disputada pelos dois países desde que se tornaram independentes do Reino Unido em 1947.

Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que "o mundo não pode permitir um confronto militar entre Índia e Paquistão".

Com informações da AFP*