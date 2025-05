Vaticano divulga vídeo de anulação do "Anel de Pescador" de Francisco

Como tradição durante a Sede Vacante, o Anel do Pescador e o selo de chumbo do Papa Francisco foram oficialmente destruídos esta manhã na Sala do Sínodo - (crédito: Reprodução/X/Segreteria di Stato della Santa Sede)

O Vaticano, por meio de redes sociais, divulgou hoje (6/5) o vídeo em que o "Anel de Pescador" e o selo de chumbo, usados pelo papa Francisco foram anulados. Essa solenidade marca oficialmente o fim do papado de Francisco.

"Como tradição durante a Sede Vacante, o Anel do Pescador e o selo de chumbo do Papa Francisco foram oficialmente destruídos esta manhã na Sala do Sínodo, na presença do Camerlengo e do Colégio Cardinalício. Um rito que marca o fim de um pontificado e a espera pelo próximo", escreveu o Vaticano nas redes sociais.

Todos os pontífices possuem um anel personalizado com um homem pescando de um barco. Esse objeto personalizado faz referência ao evangelho de Mateus, no qual Jesus chama São Pedro de “pescador de homens”. O anel, com o nome do papa gravado sobre a imagem, poderia ser usado como carimbo em documentos oficiais.





























O Conclave está marcado para começar amanhã (7/5), a partir das 16h30. Enquanto isso, os cardeais estão participam de reuniões para acelerar o processo de escolha do novo pontífice, que não deve duas mais do que três dias.