Cardeais entram na Capela Sistina para início do conclave

Rodrigo Craveiro, enviado especial

Roma — "Veni Creator Spiritus". É o nome da música sacra que os cardeais entoam durante a procissão entre a Capela Paulina no Palácio Apostólico e a Capela Sistina, a famosa pelos afrescos de Michelângelo, onde terá início o conclave.

Mais cedo, os participantes do processo de escolha do novo papa participaram de uma missa na Basílica de São Pedro. A 'Missa Pro Eligendo Pontifice' foi celebrada pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, e deu início ao dia histórico no Vaticano. No fim da manhã, os cardeais partiram pelas ruas de Roma ao lado de fiéis do mundo inteiro e se dirigiram até a Capela Sistina, onde ficarão isolados para a eleição.

Depois de um juramento em que prometem guardar segredo absoluto, sigilo sobre tudo o que acontecer dentro da Capela Sistina, eles darão início à votação. A previsão é de que a primeira fumaça seja emitida da chaminé da Capela Sistina ocorra por volta das 19 horas, 14 horas em Brasília.

Vaticanistas estão céticos em relação à escolha de um papa, em relação a uma fumaça branca que poderia ser visto ainda hoje aqui na cidade do Vaticano. É muito difícil escolher o papa, eleger o papa em uma primeira rodada de votação, são necessários dois terços dos votos, 98 entre 133 eleitores.

A expectativa em Roma é de que o resultado seja anunciado entre quinta (8/5) e sexta-feira (9/5). Quando a fumaça branca subirá ao céu.