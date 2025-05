Expectativa aumenta em 2º dia de conclave para a escolha de novo papa

São 133 cardeais das mais distintas partes que se reuniram, desde das 11h30 desta quarta-feira (7/5, 16h30 no horário de Roma), na Capela Sistina, localizada no Vaticano, para eleger o sucessor do papa Francisco, morto no último 21 de abril. Com base em normas da Santa Sé, o rito para a escolha de um novo líder da Igreja Católica, chamado conclave, começou nesta quarta-feira (7/5) e agora segue nesta quinta-feira (8).

De acordo com a constituição apostólica Universi Dominici Gregis — que trata sobre o período durante o qual o posto de pontífice fica vago no Vaticano, conhecido como “vacância” —, desde o dia de morte de um papa, os cardeais eleitores presentes na Cidade-Estado católica devem esperar “durante quinze dias completos” pelos que ainda não tiverem chegado.





























Passados os quinze dias completos, o conclave pode ser iniciado sem os ausentes. Como Francisco morreu no dia 21 de abril, completaram-se 15 dias de Sé vacante, este ano, na última terça-feira (6/5). Embora a constituição permita o adiamento da eleição, em caso de motivos graves, por mais cinco dias, não foi o que ocorreu neste ano. Todos os 133 cardeais eleitores aptos a participar da votação se encontram em Roma, preparados para dar início ao rito secular.

Durante todo o processo de escolha do novo papa, autoridades italianas cortarão os sinais de celulares na Cidade do Vaticano. Além de não usarem telefone, os cardeais não terão acesso à internet, à televisão ou a veículos de imprensa — a fim de resguardar o sigilo e não influenciá-los no momento do voto.

Próximas votações

O conclave segue e serão realizadas quatro votações por dia, sendo duas pela manhã e outras duas à tarde. As fumaças devem ocorrer nos seguintes horários nesta quinta-feira (8):

5h30 (Horário de Brasília) - somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido

7h (Horário de Brasília)

12h30 (Horário de Brasília) - somente se for branca

14h (Horário de Brasília)

São previstas duas fumaças por dia (7h e 14h), mas em caso de resultado positivo, a fumaça será antecipada, e deve sair 5h30, durante a votação da manhã, ou 12h30, na votação da tarde.

Se depois do terceiro dia de conclave a igreja ainda estiver sem papa, será feita uma pausa de 24 horas para orações. Depois, a votação será retomada.