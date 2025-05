Cardeal Robert Prevost é o novo papa; nome escolhido é Leão XIV

Nascido em Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos, o cardeal Robert Francis Prevost é o novo papa. O nome adotado é Leão XIV. Aos 69 anos, o norte-americano tornou-se o sucessor do papa Francisco nesta quinta-feira (8/5) e o primeiro pontífice dos Estados Unidos na história. Em seu primeiro discurso, relembrou Francisco e pediu paz a todos os povos.

O 267º pontífice da Igreja Católica também tem nacionalidade peruana, onde atuou como missionário e como arcebispo emérito de Chiclayo. Foi lá no Peru, que ele se destacou até alcançar os cargos mais altos da Cúria Romana. Leão XIV foi escolhido por pelo menos 89 dos 133 cardeais — dois terços dos eleitores do conclave.

Antes de se tornar papa, Robert Prevost exercia duas funções importantes no Vaticano: prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.

O novo papa nasceu em 14 de setembro de 1955 e entrou na Ordem de Santo Agostinho (OSA) em 1977, aos 22 anos. Em 1985, ingressou em missão no Peru, país em que fez grande parte da carreira eclesiástica. O santo padre foi nomeado bispo da Diocese de Chiclayo em 2015.

Nas primeiras declarações após a eleição no conclave, o papa Leão XIV recordou a passagem pelo Peru, nas quais fez em espanhol uma saudação à sua "querida diocese de Chiclayo". "Permitam-me também uma palavra, uma saudação (...) de modo particular à minha querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé", destacou ele da sacada de São Pedro, no Vaticano.

O até então cardeal americano Robert Francis Prevost, que também tem nacionalidade peruana, lembrou ainda de seu antecessor: "Obrigado, papa Francisco!".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou Leão XIV, o primeiro papa dos Estados Unidos. "Parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país", disse ele. "Estou ansioso para conhecer o papa Leão XIV. Será um grande momento!".

Próximo a Francisco, Prevost foi escolhido em 2023 por Francisco como prefeito do Dicastério para os Bispos. O cargo de confiança no Vaticano é responsável pela escolha dos novos bispos.



































O novo pontífice tem posicionamentos semelhantes aos do antecessor, embora tenha sido discreto e moderado nas falas até então.

Leão XIV também apoiou Francisco na proposta de aceitar que divorciados e pessoas que se casaram novamente possam receber a comunhão na igreja.



















































































Em relação às pautas ambientais, o novo papa já chegou a se posicionar sobre o tema em seminário realizado em Roma no ano passado. "O domínio sobre a natureza” — a tarefa que Deus deu à humanidade — não deve se tornar "tirânico", enfatizou.

O novo papa, no entanto, recebeu críticas que o acusam de não investigar casos de abuso sexual nas paróquias que administrou. O primeiro caso teria ocorrido no início do século, quando ele era provinciano na Província Agostiniana de Chicago. Na ocasião, um padre acusado de abuso teria sido autorizado a continuar nas funções mesmo após as denúncias. Apoiadores, no entanto, afirmam que o padre não era agostiniano e que ele não havia dado a autorização.

Mais recente, em 2022, dois padres foram acusados de abusar três jovens em Chiclayo, durante o período de Prevost como bispo. Segundo as acusações, o americano não teria investigado adequadamente as acusações, a diocese nega.

Ainda em 2022, Prevost chegou a receber as três meninas pessoalmente e teria encorajado as vítimas a levar a denúncia adiante, segundo a defesa. No entanto, denúncia feito pela InfoVaticana acusa o então bispo de pagar US$ 150 para as jovens para silenciá-las.