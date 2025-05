Papa Leão XIV diz que será administrador fiel da Igreja, farol que ilumina o mundo

A primeira homilia do papa Leão XIV refletiu sobre a missão da igreja diante do mundo e os desafios apostólicos para promover conversão e garantir o testemunho da fé frente à uma sociedade que, em geral, prefere o poder, o prazer e o dinheiro. A missa foi realizada na manhã desta sexta-feira (9/5) dentro da Capela Sistina.

O papa também fez uma prece, diante dos cardeais que o escolheram, para que Deus o ajude a guiar a igreja 'a arca da salvação e o farol que ilumina as noites do mundo" diante dos desafios da modernidade.

"Confia-me esse tesouro para que com a sua ajuda eu seja seu fiel administrador em benefício de todo corpo místico da igreja. Para que ela seja cada vez mais cidade colocada sobre o monte, a arca de salvação que navega as ondas da história, o farol que ilumina as noites do mundo", pediu.

O evengelho dia, presente na Bíblia no livro de Mateus, lido na primeira missa narra a criação da igreja da católica e profissão de fé de São Pedro. "Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja".

Ao comentar as escrituras, o papa Leão XIV refletiu como a posição de Jesus diante da sociedade naquela época persiste no mundo moderno. O papa afirmou que nos tempos antigos, os homens estavam divididos entre os que viam em Jesus uma figura "desprovida de importância, quando muito um personagem curioso capaz de suscitar admiração com sua maneira invulgar de falar e agir", para outros grupos, "o nazareno não é um charlatão, é um homem justo, alguém que tem coragem, que fala bem e que fala coisas certas como grandes profetas na história de Israel".



Ao trazer para a análise para a atualidade, Leão declarou que é comum no mundo moderno encontrar dois grupos: aqueles que rejeitam a fé e preferem poder, dinheiro e prazer e aqueles que vêm Jesus como um super-herói. O papa atribuiu as várias crises da sociedade à falta de fé a rejeição da devoção.

"Essencialmente idênticas nos lábios de muitos homens e mulheres de nosso tempo, não faltam contextos em que a fé cristã é considerada uma coisa absurda para pessoas fracas, pouco inteligentes. Contextos que em vez dela se preferem outras seguranças como tecnologia, o sucesso, o dinheiro o poder e o prazer. São ambientes onde não é fácil testemunhar o evangelho e onde quem acredita se vê ridicularizado , contrastado, desprezado ou, quando muito, suportado e digno de pena. Por isso, são lugares onde a missão se torna urgente. Porque a falta de fé, muitas vezes, traz consigo o drama da falta do sentido da vida, esquecimento da misericórdia, a violação sobre as mais diversas formas da dignidade das pessoas, a crise da família e tantas outras crises que a nossa sociedade sofre e não são poucas", declarou.

Aos fiéis, o papa convidou a refletir sobre relação pessoal com Cristo, com a fé e com a Igreja. Mencinou uma recorrente fala do papa Francisco e convidou todos a buscar percorrer um caminho de conversão.

"Ainda hoje não faltam contextos em que Jesus, embora apreciado como homem, é simplesmente reduzido a uma espécie de líder carismático ou super homem. Não só entre os não crentes, mas entre os batizados, que acabam por viver a este nível num ateísmo prático, este é o mundo que nos está confiado e no qual, como tantas vezes nos ensinou o papa Francisco, somos chamados a testemunhar a alegria da fé em Jesus Salvador. Por isso também para nos é essencial repetir: 'tu és o Messias, o filho de Deus vivo'. É essencial fazê-lo primeiramente na nossa relação pessoal com ele, no empenho de percorrer um , caminho cotidiano de conversão, mas também na nossa igreja vivendo juntos com o senhor", pediu o papa Leão XIV.



Por fim, o papa se colocou também na posição de fiél e pediu que Jesus o guie na missão de comandar a Igreja com para caridade. "Digo isso em primeiro lugar para mim mesmo, como sucessor de Pedro, ao iniciar minha missão de bispo da igreja que está em Roma chamado a presidir na caridade a Igreja Universal, segundo a célebre expressão de Santo Inácio de Antiochia. Ele, enquanto era conduzido como prisioneiro a essa cidade, lugar de sacrifício, disse aos cristãos que aqui se encontravam 'então serei o verdadeiro discípulo de Jesus quando meu corpo for subtaído à vista do mundo'. Se referia ao ser devorado pelas feras do circo, como aconteceu. Desaparecer para que Cristo apareça e permaneça, fazer-se pequeno para que ele seja conhecido e glorificado. Gastar-se ao limite para que a ninguém falte a oportunidade de o conhecer e amar. Jesus, me de essa graça hoje e sempre com a terna intercessão de Maria, Mãe da Igreja", disse o papa Leão XIV ao finalizar a primeira homilia, realizada na Capela Sistina nesta sexta-feira (9/5).