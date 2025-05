Sinos da Catedral foram acionados por App anunciando novo papa

Por Davi Cruz, Nathália Queiroz

Era para ser apenas uma missa em homenagem às mães, celebrada nas instalações do Ministério de Minas e Energia, em frente à Catedral Metropolitana de Brasília. Mas a celebração tornou-se um dia histórico para o padre Agenor Vieira e os fiéis que o acompanhavam naquele momento. De repente, o anúncio ecoou do fundo da sala: "Habemus Papam!". As orações foram interrompidas e, com um simples toque no celular, por meio de um aplicativo, o pároco acionou, à distância, os sinos da catedral para anunciar que a Igreja Católica tinha um novo papa, o Leão XIV.

"Foi um momento de muita alegria. Concluí rapidamente a missa, dei a bênção final e, no mesmo instante, abri o aplicativo do meu celular com o controle dos sinos. Em seguida, eu corri aqui para a cúria e acompanhei junto com mais 70 funcionários a aparição do novo papa, que para nós foi uma surpresa e tanto", disse o padre Agenor ao Correio.

Segundo o pároco, a escolha foi uma surpresa para ele e todos ao seu redor. "Estava acompanhando a mídia com os currículos dos cardeais, mas o Espírito Santo nos trouxe essa agradável surpresa. Eu estava rezando para que fosse um brasileiro ou, então, um mais conhecido, como o Pietro Parolin, ou o meu bispo Dom Paulo César. Mas, após ele ser apresentado, nós o admiramos e vimos que o rosto dele é muito agradável, muito sorridente e gostamos muito", declarou padre Agenor.

Fausta Mariana, 62, é de Tocantins e visitou a Catedral logo após o anúncio. Ela conta, aliviada, como foi ver a expressão de felicidade do papa. "Fiquei muito feliz quando vi a feição dele, todo sorridente". Ela revela que hoje, em suas orações, pediu para que Leão XIV seja aceito, assim como foi o papa Francisco.











A estudante Laura Camino, 17, conta, emocionada, que acompanhou todo o processo de escolha do novo papa e que ficou feliz com o resultado. "Desde o falecimento de Francisco, tínhamos a expectativa de que o novo papa seguisse a mesma linha do anterior, de continuar com as reformas e mudanças que foram tão importantes e abrangentes. Em geral, acho que ele fará um bom trabalho e continuará a progredir com as reformas na Igreja Católica", enfatizou.

Manoela Camino, 45, advogada, mãe de Laura, diz que imaginava outro resultado, mas espera que o sucessor de São Pedro faça um bom papado. "Não era o que estava esperando, pelo que vi, tinha um papa italiano cotado como favorito. Mas acredito que o papa norte-americano foi uma surpresa para todo o mundo. Torço para que ele siga essa linha das reformas que já vinham acontecendo e que tenha essa postura mais simples que Francisco tinha", acrescentou.

Para os fiéis, Leão XIV surge como uma promessa de continuidade e renovação, e para Lucas Moretto, 29, a expectativa é de que a trajetória seja próspera como a de Francisco. "Espero que ele tenha o mesmo perfil, pacífico, aberto às culturas e tradições e não seja impositivo. São muitas crenças, e nosso último papa era muito aberto a isso."

Impressões

Para o bispo-auxiliar de Brasília, Dom Denilson, a escolha foi precisa e muito bem recebida. "É, certamente, uma das pessoas mais preparadas para guiar a Igreja."

Natural dos Estados Unidos, Leão XIV construiu uma trajetória marcada por uma forte atuação missionária no Peru e formação na tradição agostiniana. "Ele está ligado a uma congregação que tem como fundador Santo Agostinho. Portanto, é uma pessoa que traz a tradição da Igreja no coração da sua formação. E, ao mesmo tempo, é um homem missionário," avaliou

Dom Denilson ressalta que Leão XIV teve a oportunidade de conhecer muitas nações e realidades da Igreja ao redor do mundo. "Ele esteve à frente de todas as nomeações episcopais dos últimos três anos, o que mostra como ele conhece muito bem o episcopado no mundo todo."

Mesmo falando em italiano durante seu primeiro discurso, o pontífice Leão XIV transmitiu com clareza uma mensagem que tocou o coração de fiéis pelo mundo todo. E, para Dom Denilson, suas palavras deixaram claras uma conexão com o legado de Francisco: "Ele citou a sinodalidade, a missão, e começou dizendo: 'A paz esteja convosco'. Há continuidade ao legado do papa Francisco, mas ele dará originalidade."

Ainda que o novo papa não tenha revelado o motivo da escolha do nome Leão XIV, o bispo arrisca uma leitura histórica. "Se nós colocamos uma linha histórica, Leão XIII foi o papa da Rerum Novarum, aquele que abriu a Igreja para a reflexão das questões sociais".

Próximos passos

O pároco revelou os próximos passos da arquidiocese após o anúncio do novo pontífice. "Vamos aguardar a chegada do nosso bispo Dom Paulo César, que é também cardeal e estava no conclave. Ele deve chegar já nos próximos dias. Certamente teremos uma missa em ação de graças pela escolha do novo papa", explicou.