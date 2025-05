Leão XIV apela aos líderes mundiais: "Guerras nunca mais!"

Papa Leão XVI no balcão da Basílica de São Pedro - (crédito: AFP)

Cidade do Vaticano – Roma abraçou o seu bispo. Diante de 100 mil fiéis, o papa Leão XIV rezou sua primeira oração Regina Coeli, que substitui o Ângelus durante o período pós-Páscoa. Em seu discurso, do balcão da Basílica de São Pedro, fez um novo apelo pela paz no Oriente Médio e na Ucrânia. Dessa vez, também incluiu um pedido de cessar-fogo entre Índia e Paquistão.

“Apelo aos poderosos do mundo: guerra nunca mais. Carrego no coração o sofrimento do amado povo ucraniano. Façamos todo o possível para alcançar uma paz genuína, justa e duradoura “, afirmou. Leão XIV também cobrou a libertação de todos os prisioneiros de guerra e a devolução às suas famílias de milhares de crianças levadas para a Rússia.

Transmissão da oração do Papa Leão XVI no balcão da Basílica de São Pedro (foto: AFP)

Em relação à Faixa de Gaza, o papa disse que está “profundamente triste” com a guerra. “Cessem

o fogo imediatamente. Que a população civil, exausta, seja socorrida e que todos os reféns sejam libertados”, pediu.

Antes da oração, dezenas de bandas e fanfarras se apresentaram em homenagem ao pontífice. Nesta segunda-feira, Leão XIV recebe a imprensa credenciada para a cobertura do conclave. Em 18 de maio, será oficialmente entronizado papa, em uma missa que contará com a presença de chefes de Estado e de governo, na Basílica de São Pedro.

Colaborou Pedro Ibarra