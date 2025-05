Vaticano divulga foto, brasão, lema oficiais de Leão XIV

Foto oficial e brasão do papa Leão XIV - (crédito: Vaticano News)

O Vaticano publicou neste sábado (10/5) o brasão e o lema oficial que o papa Leão XIV, recém-eleito usará em seu mandato. A escolha feita por ele reforça a ligação de Leão XIV com a tradição agostiniana.

O lema, "In Illo uno unum" ("No único, somos um"), foi inspirado em uma frase de Santo Agostinho, destacando o conceito de unidade cristã. A escolha reflete a espiritualidade agostiniana que marca a trajetória do novo pontífice.

O brasão de Leão XIV é composto por um escudo dividido em dois setores: o superior exibe um lírio-branco sobre fundo azul, enquanto o inferior apresenta um símbolo da Ordem de Santo Agostinho: um livro fechado com um coração transpassado por uma flecha.

A imagem faz referência à experiência de conversão de Santo Agostinho, expressa em suas palavras "Vulnerasti cor meum verbo tuo" ("Feriste meu coração com a tua Palavra").

Brazão do papa Leão XIV (foto: Vaticano news)

Em uma entrevista ao Vatican News em julho de 2023, o então bispo explicou que a "unidade e comunhão" são centrais para sua visão pastoral, em harmonia com os princípios do Sínodo da Igreja, que enfatiza comunhão, participação e missão.

Junto ao brasão e lema, a foto oficial como papa Leão XIV também foi publicada.

Papa Leão XIV - Foto Oficial (foto: Vaticano News )





*com informações do Vatican News

