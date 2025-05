Trump diz que assinará um decreto para reduzir os preços dos medicamentos nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou neste domingo (11) seus planos para uma nova política farmacêutica que, segundo ele, reduzirá o valor dos medicamentos prescritos nos Estados Unidos em até 80%.

Os preços "aumentarão em todo o mundo para compensar a balança e, pela primeira vez em muitos anos, trazer a EQUIDADE AOS ESTADOS UNIDOS!", escreveu o republicano em uma publicação nas redes sociais, acrescentando que planeja assinar um decreto às 9h locais (10h de Brasília) de segunda-feira para que a medida entre em vigor.

Trump disse que quer instituir uma política de "NAÇÃO MAIS FAVORECIDA" que fixe o preço dos remédios nos Estados Unidos ao valor mais baixo pago por qualquer outro país do mundo.

Esta redução nos custos dos medicamentos prescritos no país seria compensada, acrescentou, pelos preços mais altos em outras nações.

A Casa Branca não respondeu imediatamente aos pedidos da AFP para obter mais detalhes sobre o plano.

"Por muitos anos o mundo se perguntou por que os medicamentos prescritos e os produtos farmacêuticos nos Estados Unidos tinham UM PREÇO MUITO MAIS ALTO DO QUE EM QUALQUER OUTRO PAÍS", apontou Trump.

"As contribuições para as campanhas podem fazer maravilhas, mas não comigo, e não com o Partido Republicano", acrescentou o presidente. "Vamos fazer o que é certo."