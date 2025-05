Sabu, lenda da luta livre profissional, morre aos 60 anos

Terry Brunk, mais conhecido como Sabu, morreu aos 60 anos, no domingo (11/50). Ele era lutador de wrestling (luta livre). A causa da morte do atleta não foi divulgada.

A produtora World Wrestling Entertainment (WWE) lamentou a morte de Sabu e destacou que ele se tornou uma estrela nacional e pioneiro do wrestling hardcore, saltando de cadeiras e jogando os oponentes através de mesas e até arame farpado.

"Muitas das maiores lutas da ECW contaram com Sabu lutando contra lutadores como Rob Van Dam e Mick Foley, membros do Hall da Fama da WWE, além de The Sandman e seu maior rival, Tazz. Em 2006, Sabu assinou com a WWE como parte do renascimento da marca ECW pela WWE. Finalmente liberado na WWE, Sabu competiu em grandes lutas com Rey Mysterio pelo Campeonato Mundial dos Pesos-Pesados e John Cena pelo Campeonato da WWE", destacou a WWE, em comunicado.

"Uma de suas maiores conquistas aconteceu quando ele e seus colegas originais da ECW, The Sandman, Tommy Dreamer e Van Dam, foram vitoriosos na WrestleMania 23, na cidade natal de Sabu, Detroit, diante de mais de 80.000 fãs. Sabu deixou a WWE logo depois, em 2007, e continuou a viajar pelo mundo como o destaque humano do entretenimento esportivo", acrescentou a produtora.

