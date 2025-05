Conheça os sobrenomes que dão direito à cidadania italiana

Para obter a cidadania, é necessário comprovar, de acordo com a nova regra, ser filho ou neto de cidadão nascido na Itália - (crédito: DINO)

A cidadania por iure sanguinis (direito de sangue) na Itália permitiu o ingresso de milhares de brasileiros e latinoamericanos com descendência italiana no país. A regra que prevê o documento para descendentes da Itália é não só uma forma de ingresso no território, mas permite o livre trânsito pelos países da União Europeia.

Para obter a cidadania, é necessário comprovar, de acordo com a nova regra, ser filho ou neto de cidadão nascido na Itália. No entanto, pessoas com um dos sobrenomes tradicionais italianos tem maior facilidade na hora de pedir o documento.

Confira sobrenomes tradicionais que podem facilitar o processo, segundo o jornal El Tiempo.

Abate, Labate, Abatantuono, Abaticola, Achilla, Achille, Achilleo, Achillini, Anes, Anesin, Anesini, Annes, Annesi, Bianchini, Bianchetti, Biancone, Lo Bianc, Bottari, Bottarelli, Bottarini, Bottaro, Chiletti, Chiloni, Chilesotti. Della Giovanna, Da Rossa, Espósito, Degli Sposti, Fiore, Flores, Giani, Giovannetti, Larossa, Nalesso, Natale, Risso, Ricci, Sorace, Suraci, Soracca, Soracchi, Soracco, Vani, Vannicelli, Vanno, Vanetto, Zanella, Zanoli, Zannier.

Pessoas que querem pedir a cidadania italiana devem fazer o pedido por meio do site do consulado italiano correspondente. É necessário preencher questionários e fazer o agendamento para apresentar os documentos comprobatórios.

Para cidadãos que têm descendência pela família paterna, não há critério de idade. Já para ascendência materna, é necessário ter nascido após 1948.

De acordo com o Consulado Geral, os agendamentos estão temporariamente suspensos devido às mudanças na legislação para obtenção da cidadania.