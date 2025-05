O que se sabe sobre o estado de saúde de Pepe Mujica, ex-presidente uruguaio

Diagnosticado com um câncer no esôfago em abril de 2024, José Mujica anunciou que a doença havia se espalhado para o fígado, em janeiro passado - (crédito: PORCIUNCULA / AFP)

O ex-presidente do Uruguai José Mujica está em estado terminal e é tratado com cuidados paliativos. Quem aponta a informação é a esposa do político e ex-vice-presidente do país, Lucía Topolanski, em contato com a rádio Sarandí, também do Uruguai, nesta segunda-feira (12/5).

Conhecido como Pepe Mujica, José enfrenta um câncer de esôfago desde abril de 2024. Depois de tomar conhecimento de que a doença havia se espalhado por todo o corpo, anunciou, em janeiro passado, que não faria mais tratamentos para combatê-la.

Em entrevista, Lucía garantiu que a escolha por cuidados paliativos foi consciente. De acordo com ela, a intenção é de se certificar que Pepe viva os últimos momentos da vida "da melhor maneira possível". "Nesta fase, eles estão tentando mantê-lo sem dor, capaz de dormir e livre de ansiedade", afirmou a esposa do político, de acordo com a jornalista Marcela Demora. "Estou com ele há mais de 40 anos e continuarei até o fim. Foi o que prometi", acrescentou.

Em janeiro, Mujica afirmou, em comunicado, que estava "condenado". O câncer se espalhou do esôfago para o fígado. Houve, por isso, um pedido do ex-presidente aos médicos, para que não o fizessem "sofrer em vão". Não há, para ele, escapatória. Por isso, a escolha por viver o tempo que ainda o resta.

"O câncer no esôfago está colonizando o fígado. Não tem nada que eu faça que consiga parar. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho duas doenças crônicas. Meu corpo não aguenta", disse ele, ao jornal Búsqueda.

Apadrinhado de Mujica, o atual presidente do país, Yamandú Orsi, se pronunciou em um apelo, para que a privacidade do colega fosse respeitada. "Não devemos enlouquecê-lo, devemos deixá-lo em paz", afirmou. Vale mencionar, além disso, que Pepe não esteve nas eleições regionais acontecidas no país no último domingo (11/5), por recomendação médica.

Quem é José Mujica?

Eleito como o 40º presidente da história do Uruguai, José "Pepe" Mujica nasceu no dia 20 de maio de 1935, no bairro de Paso de La Arena, em Montevidéu, capital do país. Na região operária da capital, perdeu o pai ainda durante a infância e foi criado apenas pela mãe.

A carreira política dele foi iniciada quando se tornou guerrilheiro do movimento Tupamaro. O grupo atuava como um conjunto de guerrilha marxista-leninista, que operou nas décadas de 1960 e 1970. O objetivo era o de combater a ditadura civil-militar no país, acontecida entre 1973 e 1985.

Pelos atos de rebeldia contra o governo, passou boa parte da juventude e do início da vida adulta em reclusão. Durante esse período, conheceu Lucía. Em decorrência do perigo constante em que viviam, não podiam nem mesmo revelar os respectivos verdadeiros nomes um para o outro. Com o fim da ditadura, o casal ascendeu na política e foi eleito no poder Legislativo.

Em seguida, se tornou primeiro ministro. Entre 2010 e 2015, foi eleito o presidente do país. No cargo, implementou um governo de caráter político de esquerda, além de promover reformas ligadas à saúde e à segurança pública. Ele também pautou temas sociais. Já foi, inclusive, chamado de "o presidente mais pobre do mundo". Hoje, vive os últimos dias em uma propriedade rural, em uma pequena casa com telhado de zinco, ao lado da esposa.