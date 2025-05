Estudante alemão descobre na escola que avô foi comandante de Auschwitz

Um idoso alemão contou ao jornal NY Post, em matéria publicada na última segunda-feira (12/5), que não fazia ideia de que o avô havia sido comandante do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, até ter uma aula sobre o assunto, na década de 1970.

Kai Höss estava no ensino fundamental quando descobriu sobre o passado do antecessor durante a Segunda Guerra Mundial. Ele estranhou o fato de o sobrenome de um dos personagens de um livro sobre o Holocausto, Rudolf, ser o mesmo que o dele e, quando foi para casa, perguntou à mãe se poderia haver algum tipo de parentesco. Leia também: Rudolf Höss, o comandante encarregado de Auschwitz cuja vida familiar é retratada no perturbador filme "Zona de Interesse"

Ela confirmou ao filho que esse personagem — oficial da polícia nazista, conhecida como SS, e comandante de Auschwitz, local onde morreram mais de 1,1 milhão de pessoas entre 1940 e 1945 — era ninguém menos que avô dele.

Pai do pai de Kai, Rudolf ordenou pessoalmente aos subordinados que conduzissem prisioneiros do campo de concentração para “chuveiros” que liberavam gás letal. Em 1946, ele foi capturado e confessou ter matado cerca de 2 mil pessoas por hora nessas câmaras. Um ano depois, em 1947, foi executado por autoridades polonesas no mesmo local em que foi responsável pela morte de tantas pessoas, a maioria judias. Leia também: Por dentro de Auschwitz, o campo de concentração libertado há 72 anos

A mãe do então aluno de ensino fundamental contou a ele que só soube dos crimes do sogro depois de cinco anos casada com um dos filhos dele, Hans-Jürgen Höss, que à época descrevia o ocorrido como “águas passadas”.

“Me senti envergonhado”, contou Kai, hoje com 63 anos, ao portal americano. Para ele, o nome que carrega “é sinônimo de crimes inacreditáveis contra a humanidade, atrocidades, Holocausto e antissemitismo”.

Pastor cristão, ele tem por objetivo, atualmente, apoiar comunidades judaicas, promover reconciliação e educar pessoas sobre o período sombrio da história do qual o avô fez parte. Alguns anos atrás, se reencontrou com o pai, que havia se separado da mãe quando ele tinha 20 anos.

Juntos, Kai e Hans-Jürgen aparecem no documentário da HBO A sombra do comandante, que conta parte dos crimes de Rudolf e os coloca de frente com uma sobrevivente de Auschwitz — “uma das pessoas que sofreu com essa máquina que [meu avô] criou”, segundo o pastor. Lançada em 2024, a produção foi indicada à edição de 2025 do Emmy. Leia também: Setenta e cinco anos depois, sobreviventes lembram o horror de Auschwitz

Em dezembro de 2024, Hans-Jürgen morreu de pneumonia. O filho dele, porém, se mostra grato por eles terem tido a oportunidade de se conectar com a sobrevivente antes que o pai morresse. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular