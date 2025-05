Vulcão mais ativo do noroeste do Pacífico vai entrar em erupção em breve

O vulcão Axial Seamount, localizado a 480km da costa do Oregon (EUA) e a mais de 1.500m abaixo da superfície do Oceano Pacífico, vai entrar em erupção em breve. Ele é um dos mais ativos do noroeste do Pacífico e está mostrando sinais de que entrará em erupção pela primeira vez desde 2015.

Segundo a Universidade de Washigton, o vulcão subaquático é muito profundo e distante da costa para que as pessoas em terra percebam quando ele entra em erupção. O primeiro sinal de uma erupção será um aumento acentuado no número de terremotos ao redor do vulcão, causado pelo magma que se move em direção à superfície.

Outra faceta dessas erupções em águas profundas é a presença do que os cientistas chamam de "sopradores de neve" — plumas de fluidos quentes que sobem da superfície, contendo micróbios e aglomerados brancos de seus resíduos.

"Uma erupção no Monte Submarino Axial não tem nada a ver com atividade sísmica em terra, então os moradores do noroeste do Pacífico não precisam se preocupar com a possibilidade de este evento desencadear um grande terremoto ou tsunami, diz a Universidade de Washigton, em comunicado publicado em 21 de abril.

Há dois fatores principais que os cientistas analisam para determinar se o Axial Seamount está pronto para entrar em erupção: o quanto o vulcão está inflando devido ao acúmulo de magma abaixo da superfície e a frequência de terremotos vindos do fundo do mar.

“Com o tempo, o vulcão infla devido ao acúmulo de magma sob a superfície. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que a quantidade de inflação pode prever quando o vulcão entrará em erupção e, se estiverem corretos, é muito animador para nós, porque ele já inflou ao nível que atingiu antes das últimas três erupções. Isso significa que ele pode realmente entrar em erupção a qualquer momento, se a hipótese estiver correta", explica William Wilcock, professor da Escola de Oceanografia da Universidade de Wisconsin.

Todas as três erupções documentadas pelos cientistas no Axial Seamount ocorreram entre janeiro e maio — período em que a Terra está se afastando do Sol e a atração gravitacional está diminuindo. Os pesquisadores estão na expectativa para ver se a próxima erupção seguirá o mesmo padrão.

O vulcão abriga muitas espécies de micróbios e animais marinhos que vivem em um dos ambientes mais extremos da Terra: as fontes hidrotermais. Enquanto plantas e micróbios na superfície usam a luz solar para produzir energia, micróbios na escuridão do fundo do mar usam gases vulcânicos dissolvidos para sobreviver. Esses micróbios formam a base de todo o ecossistema, sustentando animais grandes e complexos como vermes tubulares gigantes, caranguejos-aranha, mariscos, peixes e até polvos.

