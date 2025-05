Influenciadora é morta durante transmissão ao vivo no TikTok

A influenciadora digital Valeria Marquez, de 23 anos, foi morta enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok. O caso ocorreu na terça-feira (13/5), dentro do salão de beleza dela, na região metropolitana de Guadalajara. A informação foi divulgada pela polícia local de Jalisco.

De acordo com o relatório do Ministério Público do país obtido pela imprensa local, o responsável pelos disparos estava logo do lado de fora do estabelecimento. Ele passou por lá, supostamente, com o intuito de dar um presente à influenciadora. Em seguida, porém, atirou, pelo menos, duas vezes: uma na cabeça, e outra no peito. Marquez tinha quase 200 mil seguidores nas redes sociais e fazia transmissões sobre conteúdos como beleza e estética.

Na live, Valeria desmaia diante da câmera. Em seguida, uma funcionária com quem estava no local rapidamente se aproxima e desliga a transmissão. Antes, ela observa uma movimentação fora do campo de imagem de quem assistia o vídeo. O atirador fugiu em uma motocicleta, logo depois de passar em frente ao local. O assassino ainda não foi identificado.

A Procuradoria Geral do Estado de Jalisco abriu uma investigação de feminicídio, ainda que o motivo não tenha sido oficialmente confirmado. Existem boatos, todavia, de que o ataque teria sido estruturado pelo ex-namorado da vítima.

Além dos milhares de seguidores nos perfis do Instagram e do próprio TikTok, Valeria produzia um conteúdo vasto. Em 2021, ganhou o título de Miss Face, que coroou as tentativas anteriores de participação de concursos de beleza locais. O feito aumentou a visibilidade nas redes. Poucas horas antes do ocorrido, ela havia compartilhado uma foto da roupa que estava usando, pelos stories do Instagram.

