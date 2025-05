Chefe de cartel é suspeito de matar influenciadora ao vivo no TikTok

O chefe de um cartel está sendo apontado como suspeito de matar a influenciadora Valeria Márquez, 23 anos, no México. A jovem foi assassinada enquanto realizava uma transmissão ao vivo pelo TikTok, onde tinha mais de 95 mil seguidores.

O crime aconteceu na terça-feira (13/5), em um salão de beleza do qual a influenciadora era proprietária, localizado em Zapopan, a região metropolitanaa de Guadalajara.

O jornal mexicano Milenio identificou o suspeito como Ricardo Ruíz Velasco, do cartel Nova Geração de Jalisco. Ele e vítima estariam tendo um relacionamento amoroso há alguns meses.

No entanto, o Ministério Público de Jalisco afirmou que não há acusações diretas contra ninguém no processo de investigação.

Ante versiones que señalan a presuntos responsables del feminicidio ocurrido en Zapopan, aclaramos que no existe señalamiento directo contra ninguna persona en la carpeta de investigación. pic.twitter.com/KC2u3oj87l May 15, 2025

"Todas as declarações e evidências, incluindo vídeos e postagens em redes sociais, estão sendo analisadas. A investigação prossegue sob o protocolo de feminicídio, com perspectiva de gênero, sem revitimização e em conformidade com os princípios da legalidade e do respeito aos direitos humanos", informou.

As autoridades também estão coletando depoimentos para esclarecer o caso.

