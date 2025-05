Tempestades deixam 21 mortos nos Estados Unidos

As tempestades de sexta-feira marcam o terceiro dia consecutivo de clima severo na região, com novas ameaças previstas para o fim de semana - (crédito: Handout / Laurel County Fiscal Court / AFP)

Pelo menos 21 pessoas morreram após uma série de fortes tempestades atingirem o centro dos Estados Unidos nos últimos dias. Tornados foram registrados nos estados de Missouri e Kentucky, segundo autoridades locais.

No Kentucky, ao menos 14 mortes foram confirmadas. De acordo com o governador Andy Beshear, o número de vítimas pode aumentar nas próximas horas, à medida que as equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes. Um tornado atingiu o condado de Laurel às 23h49 de sexta-feira (16/5), deixando diversos feridos graves, conforme comunicado do Departamento do Xerife local nas redes sociais.

No Missouri, cinco pessoas morreram em decorrência do mau tempo na cidade de St. Louis. O chefe dos bombeiros da cidade, Dennis Jenkerson, relatou, durante coletiva de imprensa, um rastro de destruição que teve início em uma importante via durante o horário de pico e avançou para o leste, cruzando um rio até o sul do estado de Illinois.

A prefeita de St. Louis, Cara Spencer, afirmou que mais de 5 mil residências foram danificadas. Equipes de resgate continuam trabalhando para localizar desaparecidos entre os escombros.

As tempestades de sexta-feira marcam o terceiro dia consecutivo de clima severo na região, com novas ameaças previstas para o fim de semana. Na noite de quinta-feira (15), fortes ventos e chuvas na região dos Grandes Lagos deixaram cerca de 284 mil clientes sem energia, sendo o estado de Michigan o mais afetado, de acordo com o portal PowerOutage.us.

Segundo o jornal The Washington Post, o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA emitiu alertas de tornados e tempestades severas em toda a região central do país. Grande parte do Kentucky e áreas do Tennessee estão sob risco moderado de inundações, classificado como nível 2 em uma escala de 4.









Entre a manhã de quinta-feira e a manhã de sábado, foram registrados mais de 1.500 relatos de condições climáticas severas em 24 estados. Nove estados foram atingidos por ao menos um tornado. O maior número de ocorrências envolvendo tornados e ventos fortes foi registrado em Illinois, enquanto Wisconsin liderou em relatos de granizo. As informações são do jornal The Washington Post.