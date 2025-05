Quem é o primeiro bispo nomeado pelo papa Leão XIV

Atualmente, Miguel Ángel exerce as funções de Vigário Episcopal para a Vida Consagrada e Superior do Distrito América do Sul dos Padres Maristas - (crédito: Reprodução/Vaticanewes)

Na primeira nomeação como pontífice, o papa Leão XIV designou o padre Miguel Ángel Contreras Llajaruna, S.M., como novo bispo auxiliar da Diocese do Callao, no Peru. Ele também foi nomeado titular da sede episcopal de Babra. A nomeação foi divulgada na quinta-feira (15/5) no boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Atualmente, Miguel Ángel exerce as funções de Vigário Episcopal para a Vida Consagrada e Superior do Distrito América do Sul dos Padres Maristas.

Natural de Cajabamba, Cajamarca, o religioso nasceu em 5 de julho de 1979. Ingressou no seminário dos Padres Maristas em Sullana, Piura, e formou-se em Filosofia no Instituto Juan XXIII, em Lima, e em Teologia no Instituto Salesiano Cristo Ressuscitado, em Guadalajara, México. É mestre em Sagrada Escritura pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, Brasil, e também possui mestrado em Gestão e Direção Educacional pela Universidade Marcelino Champagnat, em Lima.

Ordenado sacerdote em 25 de abril de 2008, o novo bispo tem ampla trajetória pastoral e educacional. Foi promotor da Escola Paroquial São José (2012–2021), pároco da Paróquia Virgen Misionera (2015–2022) e ocupa, desde 2021, o cargo de Vigário Episcopal para a Vida Consagrada. Em 2022, assumiu ainda a direção geral da rede de escolas paroquiais do Callao e a liderança regional dos Padres Maristas na América do Sul.