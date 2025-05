Mais de 2 mil pessoas são evacuadas na Argentina após fortes tempestades

Segundo informações do jornal La Nación, Zárate está entre as cidades mais afetadas, com registro de 400 milímetros de chuva acumulada e queda de granizo - (crédito: Reprodução/X/@@luispetri)

O Serviço Meteorológico Nacional da Argentina (SMN) emitiu neste sábado (17/5) um alerta vermelho para diversas áreas da província de Buenos Aires, em razão das intensas tempestades que começaram na madrugada de sexta-feira (16/5) e seguem sem trégua. Mais de 2.200 pessoas foram evacuadas até o momento, sendo 1.500 delas por iniciativa própria, conforme dados da Agência Federal de Gestão de Emergências, divulgados pelo jornal La Nación.

As fortes chuvas provocaram alagamentos e inundações em vários municípios do norte da província, como Zárate e Campana, e também atingiram com força a capital argentina e sua região metropolitana, onde o nível de alerta é laranja.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), como organismo encargado de la respuesta y coordinación ante emergencias y desastres, lidera el operativo desplegado por las intensas precipitaciones para colaborar con los municipios afectados.



A través de la Prefectura Naval, Policía… pic.twitter.com/k82l1Fn6Nc — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) May 17, 2025

Segundo informações do jornal La Nación, Zárate está entre as cidades mais afetadas, com registro de 400 milímetros de chuva acumulada e queda de granizo. Campana, San Antonio de Areco e parte de Exaltación de la Cruz enfrentam situação semelhante, com ruas completamente submersas.

Diante do cenário crítico, o governo da província, de acordo com o jornal argentino, ativou uma operação de emergência. As ações incluem evacuações em municípios como Moreno, Salto, Arrecifes e General Rodríguez, onde a água invadiu casas, paralisou veículos e alagou vias inteiras.

A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, e o ministro da Defesa, Luis Petri, viajaram até Zárate neste sábado. Na rede social X, Petri afirmou que o presidente Javier Milei solicitou sua presença na Base Naval local para acompanhar de perto a evolução da crise.