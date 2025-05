Papa Leão XIV recebe Anel do Pescador e inicia oficialmente pontificado

Neste domingo (18/5) uma missa realizada na Praça São Pedro para milhares de fiéis marcou o começo, oficial, do pontificado do papa Leão XIV. A cerimônia começou dentro da Basílica, onde os religiosos se reuniram diante do túmulo de São Pedro e consograram as insígnas apostólicas que depois foram levadas em procissão até o altar.

A passagem do Evangeliário, do Pálio e do Anel do Pescador ao papa Leão XIV oficializa o pontificado do novo líder da Igreja Católica.

Antes de começar a celebração, o papa Leão XIV passou com o papamóvel entre cerca de 200 mil fiéis presentes na praça São Pedro. Durante a missa, os símbolos foram transferidos ao novo papa. O anel do pescador foi entregue ao papa Leão XIV por cardeal filipino Antônio Tagle — que antes do conclave, era cotado a ser o próximo pontífice.

Visivelmente emocionado, o papa Leão XIV recebeu o anel, observou o item e fez um momento de auto reflexão.

Na homilia, o papa falou sobre a missão que recebeu e lembrou a morte do antecessor, Francisco, que morreu aos 88 anos. "A Morte do papa Francisco encheu nossos corações de tristeza, e naquela hora difícil sentimos como as multidões do evagelho dizem: 'como ovelhas sem pastor'. No entanto, precisamente no dia de Páscoa, recebemos sua última benção e, à luz da ressureição, recebemos a certeza que o Senhor nunca abandona seu o povo mas congrega-os quando se dispersa", afirmou Leão XIV.

O papa também se colocou em posição de fiél para pedir à Igreja ajuda para servir e unir a comunidade Católica em torno do amor. “Fui escolhido sem qualquer mérito e, com temor e tremor, venho até vocês como um irmão que deseja fazer-se servo da fé e da alegria, percorrendo com vocês o caminho do amor de Deus, que nos quer a todos unidos numa única família.”, disse Leão XIV na missa que marcou o início de pontificado.



























"Pescar a humanidade para salvá-la das águas do mal e da morte"

Ainda na homilia, Leão XIV refletiu sobre a missão de Pedro, o primeiro papa, como pescador de homens e traduziu o desafio para os tempos atuais. “O ministério de Pedro é marcado precisamente por este amor oblativo, porque a Igreja de Roma preside na caridade e a sua verdadeira autoridade é a caridade de Cristo. Não se trata nunca de capturar os outros com a prepotência, com a propaganda religiosa ou com os meios do poder, mas se trata sempre e apenas de amar como fez Jesus.”

Após missa, o papa Leão XIV recebeu autoridades e chefes de estado para os cumprimentos oficiais. Estes, estavam acompanhamento a celebração na Praça São Pedro. Entre as autoridades presentes, Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil compareceu à sessão de cumprimentos e entregou um documento ao papa Leão XIV.