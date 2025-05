Presidente do Conselho Europeu está "chocado" com ofensiva israelense em Gaza

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, declarou-se neste sábado (17/5) "chocado" com a situação em Gaza devido à ofensiva israelense e pediu ao governo de Israel que ponha fim à violência. "Chocado com as notícias que chegam diariamente de Gaza: civis famintos, hospitais novamente atingidos por bombardeios. A violência precisa cessar!", afirmou na rede social X, antigo Twitter.

"O governo israelense deve acabar imediatamente com o bloqueio e garantir acesso seguro, rápido e sem obstáculos à ajuda humanitária", acrescentou. Israel anunciou neste sábado que ampliará a ofensiva para derrotar o movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza, apesar dos crescentes apelos internacionais por uma trégua após 19 meses de uma guerra devastadora.

"O que está acontecendo em Gaza é uma tragédia humanitária. Todo um povo está submetido a uma força militar esmagadora e desproporcional", afirmou o presidente do Conselho Europeu. "Um cessar-fogo duradouro e a libertação imediata e incondicional de todos os reféns são mais urgentes do que nunca", continuou Costa.

De Bagdá, onde participa de uma cúpula da Liga Árabe, o chefe da ONU, António Guterres, declarou estar "alarmado" com o plano de Israel de ampliar a ofensiva, e defendeu um "cessar-fogo permanente" e o fim do bloqueio israelense à ajuda humanitária em Gaza desde 2 de março.