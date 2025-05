Três desaparecidos e quase 3.000 evacuados em enchentes na Argentina

Ainda assim, o número de evacuados foi menos da metade do que na noite do último sábado (17/5) - (crédito: Luis Robayo / AFP)

Cerca de 3.000 pessoas permanecem evacuadas e as autoridades buscam três desaparecidos na província argentina de Buenos Aires após as inundações causadas por fortes chuvas que duraram até a madrugada deste domingo (18/5), informou o governo da província em um comunicado. A tempestade afetou a parte norte da província, bem como a cidade de Buenos Aires e sua área metropolitana, que abriga cerca de 15 milhões de habitantes.

"Atualmente, há 2.938 evacuados em 21 municípios", disse um comunicado das autoridades provinciais neste domingo, acrescentando que "as forças de segurança estão procurando três pessoas: um casal que andava a cavalo na cidade de Rojas e um homem de 78 anos que estava viajando pela Rota 41 (...)".

O número de evacuados foi menos da metade do que na noite do último sábado (17/5). "Após a tempestade da noite passada (sábado), a água está recuando em todos os setores e as pessoas estão começando a voltar para suas casas", disse o comunicado.

Tanto o governo nacional quanto o provincial lançaram operações de emergência, enviando brigadistas, equipes técnicas, veículos de resgate e itens para os refugiados, como colchões, cobertores, roupas secas, água e alimentos, para as localidades mais afetadas.

"Esse evento é absolutamente extraordinário, é o clima, ele está mudando; chama-se mudança climática", disse o governador Axel Kicillof à Crónica TV no sábado. O governador lembrou as inundações catastróficas de 7 de março em Bahía Blanca, no sul da província, e advertiu que "há lugares inundados onde isso nunca aconteceu".

Cindy Fernandez, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional da Argentina, disse à AFP que "a precipitação normal em maio é de cerca de 70 a 80 milímetros durante todo o mês". Por outro lado, o fenômeno climático que inundou o norte da província "foi cinco vezes maior do que o normal".