Biden é diagnosticado com câncer "agressivo" de próstata

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi diagnosticado com câncer de próstata, conforme comunicado divulgado por seu gabinete neste domingo (18). As informações são do jornal The Washington Post.

De acordo com a nota, Biden procurou atendimento médico na semana passada após apresentar sintomas urinários. Durante a avaliação, os médicos identificaram um nódulo na próstata. Na última sexta-feira, foi confirmado o diagnóstico de câncer, com indícios de que as células cancerígenas já se espalharam para os ossos.

Leia também: As famílias que lutam para manter suas casas em meio à bolha imobiliária de Miami

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html



"Embora se trate de uma forma mais agressiva da doença, o câncer demonstrou sensibilidade hormonal, o que permite um controle eficaz", informou o gabinete. Ainda segundo o comunicado, Biden e sua família estão analisando, junto à equipe médica, as opções de tratamento disponíveis.

Livro acusa assessores próximos de Biden na Casa Branca de tentarem esconder sinais de deterioração física

Um livro, previsto para ser lançado em 20 de maio nos Estados Unidos, Original Sin ("Pecado Original", em tradução livre) acusa assessores próximos de Biden na Casa Branca de tentarem esconder sinais de deterioração física do ex-presidente.

Segundo trechos divulgados pela emissora britânica BBC, a situação de saúde de Biden durante a campanha de 2024 era considerada tão delicada que seus aliados chegaram a discutir, nos bastidores, o uso de uma cadeira de rodas. A obra levanta questionamentos sobre o grau de transparência da equipe presidencial e os limites enfrentados por Biden nos últimos meses à frente da corrida eleitoral.

Biden encerrou abruptamente sua campanha à reeleição em julho do ano passado, pouco depois de uma atuação amplamente criticada em um debate televisionado contra o republicano Donald Trump. O desempenho gerou forte repercussão pública e intensificou as preocupações já existentes entre os eleitores sobre a idade avançada e a aptidão do então presidente para seguir no cargo.