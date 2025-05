Chef cozinha corpo de homem com legumes para encobrir crime

Um crime brutal chocou a França. O chef e ex-açougueiro Philipe Schneider, de 69 anos, confessou que assassinou, esquartejou e cozinhou partes do corpo de Georges Meichler, de 60, após uma tentativa frustrada de assalto em uma pequena vila francesa chamada Brasc, no sul do país. A vítima, um homem recluso, desapareceu em fevereiro de 2023.

De acordo com relatos apresentados à Justiça francesa, Schneider e sua companheira, Nathalie Caboubassy, 45, invadiram a casa de Meichler para roubá-lo. Após amarrarem e amordaçarem a vítima, a encontraram morta por asfixia.

Na tentativa de ocultar o crime, o homem esquartejou o corpo, queimou a cabeça, mãos e pés, e cozinhou partes em uma panela de legumes — segundo ele para disfarçar o mau cheiro causado pela decomposição e seguindo um suposto "ritual aprendido no Nepal".

O cozinheiro ainda assumiu que fugiu com a van de Georges após colocar as partes do corpo dentro. A mulher nega qualquer envolvimento no crime.