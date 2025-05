Vídeo: turista joga pedra e corre o risco de pagar multa milionária

Um jovem turista, ainda não identificado, corre o risco de ser condenado a pagar a quantia equivalente a R$ 1,3 milhão por jogar uma pedra de grande porte em um parque na Espanha. A infração é descrita como gravíssima.

O rapaz foi filmado no ato. O vídeo mostra ele levantando uma pedra maior do que a própria cabeça, acima dos ombros. Em seguida, ele a arremessa, de uma trilha. Um forte estrondo, em seguida, é ouvido, assim que o pedregulho atinge o solo. A cena ocorreu na encosta do Parque Nacional Picos de Europa, localizado na parte norte do país. Ela constitui a parte central da cordilheira Cantábrica.

Veja o momento:

??Este gesto puede salirte muy caro



Arrojar esta piedra ????puede suponerle a esta persona una multa de 5.001 a 200.000 euros. El motivo es que en el parque nacional de los Picos de Europa perturbar el entorno es una infracción muy grave pic.twitter.com/UiWi3q81Zd — ACCION POLICIAL (@com_accion) May 14, 2025



O vídeo viralizou em diferentes redes sociais. Na web, a atitude do responsável foi condenada por muitos, justamente pelo perigo em que colocou as vidas de outros frequentadores do local. Há quem diga, todavia, que o lugar em específico onde o turista estava é utilizado apenas por agricultores. Alguns dos conhecedores do parque afirmam que há uma rota alternativa, abaixo da Ruta del Cares. Foi lá onde tudo aconteceu.

Embora a nacionalidade do turista não tenha sido revelada, é possível ver ele e o responsável pela filmagem se comunicando em espanhol. De acordo com o site Infobae, a Guarda Civil da Espanha já tem investigações em andamento.

O Parque Nacional dos Picos tem uma elevação máxima de 2.650m. A proximidade com o mar faz com que o lugar seja atrativo para os turistas. Além da prática de diferentes esportes radicais, diversos acidentes geográficos são formados por lá, pela natureza do local.

É importante frisar, além disso, que os parques na Espanha, como citado, são protegidos por legislação. Ela estabelece penalidades, proporcionais à gravidade das violações feitas diante do patrimônio natural.