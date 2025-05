Família processa funerária por colocar outro corpo no caixão de tio

A família acusa a empresa de ter vestido o estranho com o terno do parente - (crédito: Reprodução / YouTube / Local12)

Uma família natural de Compton, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, acusa uma funerária local de colocar um corpo de um desconhecido em um caixão, onde deveria estar o de um ente querido.

O grupo ainda acusa a empresa de ter vestido o estranho com o terno do parente. A empresa, no entanto, tenta convencer os familiares de um possível engano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Tudo ocorreu no necrotério Harrisson-Ross. Amentha Hunt afirmou ter, junto à família, ficado traumatizada ao ver um desconhecido no lugar do tio, Otis Adkinson, de 80 anos.

"Era um cara deitado lá com o terno do meu tio, mas não era meu tio", disse Hunt à KCAL News local. "Não deveria ter acontecido. Eu não tomei providências para ver o corpo errado.”

Durante a tentativa de convencer o funcionário responsável pelo engano, Amentha ouviu de que ela estava enganada. O erro só foi admitido quando Amentha mostrou ao encarregado uma foto, com o rosto do tio.

Amentha contou ainda que o necrotério levou cerca de três horas para corrigir a situação e acertar os trâmites para o enterro, e, por fim, realizá-lo. "É doloroso. Ainda penso nisso. Ver o cadáver errado é algo que nunca vai desaparecer", disse ela.

O advogado que representa a família, Elvis Tran, classificou as ações do necrotério como "ultrajantes". A Harrison-Ross Mortuary, apesar dos fatos, negou as acusações.

Otis Adkinson morreu em 28 de fevereiro. Natural de Memphis, foi descrito pela família como “um bom rapaz do interior”. Ademais, gostava de pescar, dançar, fazer churrascos e assistir aos jogos do Los Angeles Lakers, da NBA.