Quantas horas de sono o ser humano precisa por dia? Tabela mostra as horas por idade

Assim como comer bem e se exercitar, dormir é fundamental para o bem-estar físico, mental e social. O sono de qualidade fortalece o sistema imunológico, ajuda a prevenir doenças e tem grande importância para o bom funcionamento do cérebro.

A Academia Americana de Medicina do Sono destaca que a quantidade de sono que uma pessoa precisa depende da idade. Em geral, crianças e adolescentes precisam dormir mais do que adultos. Veja a seguir as recomnedações para cada faixa etária:

Bebês de 4 a 12 meses devem dormir de 12 a 16 horas;

Crianças de 1 a 2 anos devem dormir de 11 a 14 horas;

Crianças de 3 a 5 anos devem dormir de 10 a 13 horas;

Crianças de 6 a 12 anos devem dormir de 9 a 12 horas;

Adolescentes de 13 a 18 anos devem dormir de 8 a 10 horas;

Os adultos devem dormir 7 ou mais horas por noite.

O Ministério da saúde destaca que dois processos servem para regular o sono: o ciclo circadiano e o controle homeostático. O primeiro processo refere-se ao relógio interno, regulado pelo núcleo supraquiasmático no hipotálamo. Esse relógio regula e controla o ciclo de sono-vigília de 24 horas por meio da influência da luz e da melatonina. Na ausência de luz, a melatonina é produzida, promovendo o sono. Por isso, utilizar o celular à noite pode ser prejudicial e retardar o sono.

Já o controle homeostático promove o sono com base na quantidade de horas que uma pessoa passa acordada. Durante a vigília, o cérebro acumula substâncias que promovem o sono. "Quando dormimos, liberamos essas substâncias e, então, nos sentimos alertas novamente. Por isso, cochilar à tarde por muito tempo pode esgotar as substâncias promotoras do sono e atrapalhar o sono da noite", explica a pasta.

Existem mais de 100 distúrbios do sono, sendo a insônia e a apneia obstrutiva do sono os mais comuns. Outros distúrbios também podem estar presentes como a apneia central do sono, o bruxismo, o sonambulismo e o movimento periódico de pernas.

"Os distúrbios do sono frequentemente estão associados a doenças cardiovasculares (doença arterial coronariana, arritmias e hipertensão arterial), metabólicas (obesidade e resistência à insulina), gastrointestinais (refluxo), psiquiátricas (depressão e ansiedade), neurológicas (alterações cognitivas, epilepsia, déficit de atenção, acidente vascular encefálico), dificuldades de memória e de aprendizado, além de um maior risco de acidentes", frisa o Ministério da Saúde.

