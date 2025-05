Torre de 600 anos desaba na China após reforma recente; veja vídeo

A Torre do Tambor de Fengyang, localizada na província de Anhui, na China, desabou parcialmente na segunda-feira (19/5). O monumento foi construído em 1375 e é uma das atrações turísticas locais. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Torre de 600 anos desaba na China (foto: Reprodução/Redes sociais)

“Não havia ninguém na praça e ninguém ficou ferido. Se tivesse acontecido um pouco mais tarde, haveria muitas crianças brincando perto da torre após o jantar”, disse uma testemunha ao jornal chinês The Beijing News.



Uma investigação foi iniciada para determinar as causas do desabamento da torre. Em 2023, o monumento histórico passou por um processo de restauração.

"Por volta das 18h30, em 19 de maio, telhas de um lado do telhado da Torre do Tambor no Condado de Fengyang (reconstruída em 1995) caíram parcialmente, mas não houve vítimas. A situação relevante está sob investigação", disse o Departamento de Cultura e Turismo do condado de Fengyang.

