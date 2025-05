Atriz é internada após fazer sexo com 583 homens: "Não estou bem"

Em 2024, ela já havia anunciado que planejava ter relações com 1 mil indivíduos. No entanto, bateu a meta quase sete meses antes do prazo - (crédito: Reprodução / Instagram)

A modelo e produtora de filmes adultos Annie Knight precisou ser encaminhada a um hospital após ter relações sexuais com 583 homens em um intervalo de seis horas — uma média de uma pessoa a cada 37 segundos.

O ato se tratava de um desafio. No último domingo, a australiana, conhecida como "a mais sexualmente ativa do país", foi hospitalizada em decorrência de um sangramento, assim como contou ao portal US Weekly, em entrevista.

No início de 2024, ela anunciou que planejava ter relações com 1 mil pessoas em um ano. No entanto, bateu a meta quase sete meses antes do prazo. De acordo com a entrevista, ela também luta contra uma endometriose.

"Não estou muito bem, tenho sangrado muito desde o desafio. Estava definitivamente um pouco dolorido e eu tive um pequeno corte", contou. Durante o desafio de domingo, a atriz e produtora fez sexo durante períodos de uma hora. Entre esses momentos, tinha pausas de 15 minutos para cuidar da higiene, além de se hidratar, e descansar.

Por meio de um story na conta própria do Instagram, relatou que foi "hospitalizada depois de 'dar conta' de 583 homens em um dia". "Isso não estava na minha cartela do bingo", acrescentou.