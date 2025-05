"Silêncio dos EUA encoraja Putin", diz Zelensky após o maior ataque russo na guerra

A Ucrânia sofreu um enorme e brutal ataque aéreo, neste domingo (25/5), que deixou ao menos 12 pessoas mortas. Yuriy Ignat, porta-voz da Força Aérea, informou que a Rússia lançou 298 drones, o que representa o "maior número" em um dia desde o início da guerra.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou o "silêncio dos Estados Unidos" e de outros países ao redor do mundo que, segundo ele, "só encorajam" o líder russo Vladimir Putin.

"Sem uma pressão verdadeiramente forte sobre a liderança russa, essa brutalidade não poderá ser detida. Sanções certamente ajudarão. A determinação importa agora – a determinação dos Estados Unidos, dos países europeus e de todos aqueles ao redor do mundo que buscam a paz", disse Zelensky, nas redes sociais.

Today, rescuers have been working in more than 30 Ukrainian cities and villages following Russia’s massive strike. Wherever necessary, work continues – our emergency services are on the ground, providing assistance and supporting people. Thank you.



Nearly 300 attack drones were… pic.twitter.com/Mxx1a34kS2