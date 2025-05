Atriz faz vaquinha on-line para congelar corpo do filho morto

A atriz australiana Clare McCann, de 32 anos, anunciou nesta terça-feira (27/5) que criou uma vaquinha on-line para arrecadar 300 mil dólares australianos (cerca de R$ 1 milhão) para congelar o corpo do filho. Atreyu, de 13 anos, teve a morte anunciada na sexta-feira (23/5). A mãe pretende iniciar o processo de criogenia em breve.

"Só temos mais uma chance de preservar o corpo dele criogenicamente nos próximos sete dias. Se perdermos essa janela, perdemos também a chance de qualquer possível reanimação futura que a ciência possa oferecer", escreveu ela, via Instagram.

A criogenia é a técnica de armazenar corpos em baixas temperaturas, por meio do uso do nitrogênio líquido. A finalidade é a de reduzir, ou até interromper, a decomposição. Isso ocorre porque as células e os tecidos são preservados. O método é procurado em decorrência da esperança de muitos em poder ver em vida novamente, no futuro, os entes queridos, com a evolução da ciência.

O método, no entanto, ainda está em fase de estudos. Os corpos congelados, ainda que acordem, podem apresentar sequelas, isso se de fato voltarem à vida, de acordo com cientistas. Ainda não foi descoberta uma maneira de recuperar com segurança a rede neural.

Clare arrecadou, até a última atualização desta matéria, 17,5% da meta total. O link para que as doações possam ser feitas está no perfil oficial dela no Instagram, por meio dos stories. Não há informações exatas sobre a data da morte, ainda que ela tenha sido anunciada na sexta-feira. "Imploro humildemente que me ajudem a preservar a vida dele", disse ela, no texto.

Na segunda-feira (26/5), a atriz veio a público contar que o jovem tirou a própria vida. A prática de bullying constante na escola teria sido o principal motivo. "Isso não foi culpa dele. Ele foi abandonado pelo sistema, pois sofreu uma quantidade terrível de bullying", escreveu. McCan já esteve presente em diferentes produções do universo cinematográfico, como Pig Boy, Second Hand, Mirror Girl, Benefited e Blog Party são exemplos.