Terror no altar: noivo desaparece na recepção de casamento e revela segredo obscuro

O terror de muitas noivas é o parceiro acabar desistindo do casamento horas antes da cerimônia. No entanto, um matrimônio foi concretizado e o recém-casado desapareceu durante a recepção do evento. Essa é a história de Kylie – identificada apenas com o primeiro nome – para o programa de rádio Late Drive with Ben, Liam & Belle.

Em ligação com os apresentadores, Kylie narrou que o casamento acabou em menos de 24 horas: “Nos casamos e tivemos um casamento lindo... Fizemos a cerimônia, tiramos as fotos. Ele estava lindo durante a sessão de fotos. Ele foi o amor da minha vida.” Mesmo com as boas memórias, Kylie não teve um final feliz.

O casal nutria um relacionamento há seis anos sem nenhum problema, o que causou ainda mais confusão à noiva, que passou a noite de núpcias sozinha. "Ele simplesmente desapareceu. Não tive notícias dele por meses", declarou. A recém-casada cancelou a lua de mel planejada e ficou envergonhada quando familiares e amigos ligaram para perguntar sobre o paradeiro do marido.

Não tardou muito, Kylie descobriu o motivo do desaparecimento do homem: "Ele estava saindo com outra pessoa o tempo todo, mas deixou a gente se casar", contou a noiva abandonada ao programa de rádio. "Ele não queria ficar comigo."

Como se não bastasse, a mulher com quem o marido de Kylie estava se relacionando era a sua própria prima. Apesar de ter dito aos apresentadores que superou o pesadelo nupcial, a noiva relatou evitar contato com o ex-marido – de quem se divorciou – e a prima.

Ao ser questionada se casaria novamente, Kylie respondeu diretamente que não, pois a experiência a marcou.